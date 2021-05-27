Площадь наукограда Кольцово увеличится – на «новых землях» расположится центр СКИФ

Депутаты Кольцово единогласно проголосовали за изменение границ в целях развития «Сибирского кольцевого источника фотонов».
Наукоград Кольцово увеличит свою площадь для того, чтобы на них разместились мощности Центра коллективного пользования. За изменение границ муниципального образования проголосовали все кольцовские депутаты. На сессии совета депутатов рабочего поселка Кольцово также присутствовали зампредседателя правительства Новосибирской области – министр региональной политики Игорь Яковлев, мэр наукограда Николай Красников, руководители и депутаты Новосибирского района и Барышевского сельсовета, представители министерства науки и инновационной политики, министерства строительства Новосибирской области, профильных институтов СО РАН.
Игорь Яковлев напомнил собравшимся, что 20 мая губернатор Андрей Травников подписал постановление №112 «Об инициативе по изменению границ муниципальных образований» в целях развития Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).
Предлагается произвести изменение границ муниципальных образований Новосибирской области: Новосибирского района, рабочего поселка Кольцово и Барышевского сельсовета Новосибирского района путем включения в границы муниципального образования рабочего поселка Кольцово территории, расположенной с северной его стороны, из земель муниципального образования Барышевского сельсовета общей площадью 34,8 га.
Мэр наукограда Кольцово Николай Красников в очередной раз подчеркнул: на присоединяемой территории не предполагается никакая иная застройка, кроме работ, направленных на развитие крупнейшего проекта класса «Мегасайенс» – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». «Реализуется проект федерального масштаба. Строительство Центра находится под контролем президента России. Реализация этого проекта обеспечит развитие наших сопредельных муниципальных территорий на многие годы вперед, здесь будут реализованы в ускоренном порядке 29 инфраструктурных проектов, включая строительство дорог», – сказал Николай Красников.
В настоящее время стартовала работа по определению общей территории, где планируется размещать весь комплекс основных и вспомогательных объектов Центра. Согласно Указу президента России Владимира Путина №356, первая очередь Центра – источник фотонов и первая станция – должны быть построены и открыты к 31 декабря 2023 года. В 2024 году должны быть построены еще пять станций.
Министерству строительства Новосибирской области совместно с департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области поручено подготовить для представления в заксобрание Новосибирской области проект закона об изменении границ указанных муниципальных образований, а также необходимые для этого документы.
Фото: архивы пресс-служб
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