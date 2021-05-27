Площадь наукограда Кольцово увеличится – на «новых землях» расположится центр СКИФ

Наукоград Кольцово увеличит свою площадь для того, чтобы на них разместились мощности Центра коллективного пользования. За изменение границ муниципального образования проголосовали все кольцовские депутаты. На сессии совета депутатов рабочего поселка Кольцово также присутствовали зампредседателя правительства Новосибирской области – министр региональной политики Игорь Яковлев, мэр наукограда Николай Красников, руководители и депутаты Новосибирского района и Барышевского сельсовета, представители министерства науки и инновационной политики, министерства строительства Новосибирской области, профильных институтов СО РАН.

Игорь Яковлев напомнил собравшимся, что 20 мая губернатор Андрей Травников подписал постановление №112 «Об инициативе по изменению границ муниципальных образований» в целях развития Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ).

Предлагается произвести изменение границ муниципальных образований Новосибирской области: Новосибирского района, рабочего поселка Кольцово и Барышевского сельсовета Новосибирского района путем включения в границы муниципального образования рабочего поселка Кольцово территории, расположенной с северной его стороны, из земель муниципального образования Барышевского сельсовета общей площадью 34,8 га.