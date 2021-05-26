В «Родниках» строят новую школу. В следующем году она сможет принять больше тысячи учеников

Здание будет состоять из нескольких блоков. Блок начальной школы уже практически готов.
Заместитель губернатора Сергей Нелюбов провел выездное совещание на строительной площадке школы на улице Михаила Немыткина (микрорайон «Родники»). Учебное заведение возводят в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Замгубернатора проинспектировал ход работ на объекте.
«Завершается строительство новой школы на 1100 мест, она состоит из нескольких блоков. Блок начальной школы практически готов. Планируется, что школа будет введена и начнет функционировать в начале следующего года. Ввод данного объекта поможет разгрузить близлежащие школы, которые в настоящее время перегружены. Здесь будет полный набор помещений, отвечающих всем необходимым санитарным правилам. Это актовый зал на 550 мест, специализированные кабинеты логопедов, психологов, в образовательной организации будет достаточно развитое спортивное ядро. Это современное учреждение, отвечающее всем требованиям, – отметил Сергей Нелюбов. – Ведется работа по подбору педагогического персонала. У нового объекта достаточно высокая степень готовности, работы ведутся в соответствии с графиком, школа должна начать работу в начале 2022 года. В общей сложности затраты на строительство школы и ее оснащение технологическим и учебным оборудованием составят порядка 1,5 млрд рублей».
Фото: архивы пресс-служб
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