В «Родниках» строят новую школу. В следующем году она сможет принять больше тысячи учеников

Заместитель губернатора Сергей Нелюбов провел выездное совещание на строительной площадке школы на улице Михаила Немыткина (микрорайон «Родники»). Учебное заведение возводят в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда». Замгубернатора проинспектировал ход работ на объекте.

«Завершается строительство новой школы на 1100 мест, она состоит из нескольких блоков. Блок начальной школы практически готов. Планируется, что школа будет введена и начнет функционировать в начале следующего года. Ввод данного объекта поможет разгрузить близлежащие школы, которые в настоящее время перегружены. Здесь будет полный набор помещений, отвечающих всем необходимым санитарным правилам. Это актовый зал на 550 мест, специализированные кабинеты логопедов, психологов, в образовательной организации будет достаточно развитое спортивное ядро. Это современное учреждение, отвечающее всем требованиям, – отметил Сергей Нелюбов. – Ведется работа по подбору педагогического персонала. У нового объекта достаточно высокая степень готовности, работы ведутся в соответствии с графиком, школа должна начать работу в начале 2022 года. В общей сложности затраты на строительство школы и ее оснащение технологическим и учебным оборудованием составят порядка 1,5 млрд рублей».

Фото: архивы пресс-служб