Лидер коммунистов Геннадий Зюганов назвал Анатолия Локтя одним из самых успешных руководителей в стране

Руководитель КПРФ Геннадий Зюганов высоко оценил работу Анатолия Локтя на посту мэра Новосибирска. Об этом главный коммунист России рассказал в интервью изданию «Континент Сибирь». По словам Геннадия Зюганова, Анатолий Локоть — один из самых успешных руководителей в стране.

Зюганов отметил большой опыт однопартийца в работе в Госдуме, парламентском собрании Союза России и Белоруссии. Кроме того, Анатолий Локоть, как считает политик, вывел Новосибирск в число самых успешных городов России. «Сила и успех Локтя заключаются в том, что он сам прошел все профессиональные ступени и хорошо знает общероссийский и белорусский опыт», — сказал лидер коммунистов.

Кроме того, председатель КПРФ отметил, что добиться победы на выборах второй раз подряд в таком крупном городе как Новосибирск — «почти подвиг». При этом не менее личных качеств важна поддержка партии. Без нее, уверен Геннадий Зюганов, управлять невозможно.

Фото: архивы пресс-служб