Наш город претендует на звание «Столицы детского туризма – 2021»

За звание «Столицы детского туризма» борются 18 городов страны – именно столько заявок пришло на участие в конкурсе. Конкурс стартовал 1 апреля. В нем смогли принять участие все российские города, без учета количества проживающих в них жителей и административного статуса. Победителя определят 1 июня, в Международный день защиты детей.

Как сообщили на сайте Федерального агентства по туризму, 20 мая закрыли подачу заявок. В итоге в список участников конкурса вошли 18 российских городов: Новосибирск, Балтийск, Великий Устюг, Волгоград, Евпатория, Железноводск, Йошкар-Ола, Коломна, Красноярск, Курск, Липецк, Москва, Самара, Санкт-Петербург, Тольятти, Уфа, Чебоксары, Ярославль.

Город, который станет победителем, объявят «Столицей детского туризма» 2021 года. Осенью в нем пройдет фестиваль, посвященный развитию детского туризма. В его программу войдут презентации новых маршрутов, ярмарка инвестиционных проектов в сфере детского туризма (лагеря, санатории, многофункциональные комплексы), конференции, семинары и мастер-классы на тему детского туризма, а также региональные события, ориентированные на семьи с детьми.