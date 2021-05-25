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Ходим в масках до 30 июня? Губернатору Новосибирской области рекомендовали продлить режим повышенной готовности

Вопрос об этом будет рассмотрен на заседании регионального правительства.

По поручению губернатора Андрея Травникова оперштаб по профилактике коронавируса рассмотрел вопрос о продлении в регионе режима повышенной готовности. В ходе заседания был заслушан доклад руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александра Щербатова об эпидемиологической ситуации и мероприятиях по профилактике новой коронавирусной инфекции. О готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом в регионе и ходе вакцинации населения доложил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

С учетом предложений Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области, в условиях продолжающейся вакцинации жителей региона, необходимой для формирования популяционного иммунитета, принято решение рекомендовать губернатору Новосибирской области продлить ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, до 30 июня.

Ранее Андрей Травников охарактеризовал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области как стабильную, при этом отметил необходимость увеличения масштабов вакцинации.

Вопрос о продлении в регионе режима повышенной готовности будет рассмотрен на заседании областного правительства.

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