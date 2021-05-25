Ходим в масках до 30 июня? Губернатору Новосибирской области рекомендовали продлить режим повышенной готовности

По поручению губернатора Андрея Травникова оперштаб по профилактике коронавируса рассмотрел вопрос о продлении в регионе режима повышенной готовности. В ходе заседания был заслушан доклад руководителя Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александра Щербатова об эпидемиологической ситуации и мероприятиях по профилактике новой коронавирусной инфекции. О готовности системы здравоохранения к борьбе с коронавирусом в регионе и ходе вакцинации населения доложил министр здравоохранения региона Константин Хальзов.

С учетом предложений Роспотребнадзора и министерства здравоохранения Новосибирской области, в условиях продолжающейся вакцинации жителей региона, необходимой для формирования популяционного иммунитета, принято решение рекомендовать губернатору Новосибирской области продлить ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, до 30 июня.

Ранее Андрей Травников охарактеризовал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в Новосибирской области как стабильную, при этом отметил необходимость увеличения масштабов вакцинации.

Вопрос о продлении в регионе режима повышенной готовности будет рассмотрен на заседании областного правительства.