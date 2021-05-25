Новосибирск вошел в десятку российских городов с высоким уровнем работы общественного транспорта

Столица Сибири попала в топ-10 городов России, где качественно работает общественный транспорт. Исследование представила компания Simetra. При создании рейтинга аналитики использовали данные ГИС-анализа, картографические службы и официальные открытые данные. Также они обращались к региональным СМИ и данным, которыми располагают общественные проекты. Также сообщается, что из рейтинга специально исключили Москву и Санкт-Петербург.

По итогу выяснилось, что самый качественный общественный транспорт находится в Екатеринбурге – город набрал более 73 баллов в исследовании. На втором месте оказалась Пермь с 72,8 баллами, на третьем – Казань с 72,5 баллами. Новосибирск в общем рейтинге расположился на девятом месте и набрал 66 баллов.

Специалисты учитывали доступность общественного транспорта для населения (близость остановок относительно мест проживания и стоимость поездок), эффективность транспортной сети (процесс перевозки и скорость перемещения), комфорт (тарифная система и информирование), безопасность и устойчивое развитие.