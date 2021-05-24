Подарите ребенку незабываемое лето вместе с Академией Игоря Крутого!

Лагерь дневного пребывания — это площадка на территории Академии, которая распахнет свои двери ребятам в дни школьных каникул.
В программе летнего лагеря:
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✔️Игры, соревнования, квесты, выездные мероприятия и экскурсии, прогулки
✔️Тренинги по интересным предметам: игровой английский, рисование, творчество, актерское мастерство, танцы, вокал и другие
✔️Доброжелательная атмосфера креативной команды Академии
✔️Питание: полноценный обед и полдник
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- Место проведения: Академия Игоря Крутого, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 97/1
- Возраст: от 5 лет
- Наполнение одного отряда: до 15 человек
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*Количество мест ограничено
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Подробную информацию можно получить у администраторов Академии по телефону 331-55-22
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