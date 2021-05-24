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Подарите ребенку незабываемое лето вместе с Академией Игоря Крутого!

Лагерь дневного пребывания — это площадка на территории Академии, которая распахнет свои двери ребятам в дни школьных каникул.

В программе летнего лагеря:

✔️Игры, соревнования, квесты, выездные мероприятия и экскурсии, прогулки
✔️Тренинги по интересным предметам: игровой английский, рисование, творчество, актерское мастерство, танцы, вокал и другие
✔️Доброжелательная атмосфера креативной команды Академии
✔️Питание: полноценный обед и полдник

  • Место проведения: Академия Игоря Крутого, г. Новосибирск, ул. Тимирязева, 97/1
  • Возраст: от 5 лет
  • Наполнение одного отряда: до 15 человек


*Количество мест ограничено

Подробную информацию можно получить у администраторов Академии по телефону 331-55-22

@academy_igorkrutoy_nsk

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