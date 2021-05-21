Несанкционированные торговые точки станут объектом особого внимания

В столице Сибири будут пристальнее следить за размещением нестационарных торговых объектов, а незаконную уличную торговлю активнее пресекать. Об этом 20 мая говорили на комиссии Совета депутатов города Новосибирска.

«Комиссия будет работать с департаментом потребительского рынка и с администрацией районов, ─ сообщил председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска (фракция КПРФ) Андрей Любавский. ─ Создадим рабочую группу, которая дополнительно будет поставлять информацию о самовольных объектах, чтобы их ликвидировали».

Для Новосибирска это актуальная проблема. С несанкционированной торговлей в городе борются уже не один год, совместно с правоохранителями регулярно проводят рейды. Так, с начала 2021 года осуществили более 500 проверок, нарушителям выписано больше двух миллионов рублей штрафа, демонтировано почти 80 незаконных ларьков. Депутаты городского Совета планируют усилить работу по борьбе с уличными продавцами. А для дачников, которые хотят реализовать урожай со своих участков, предоставят бесплатные торговые места.