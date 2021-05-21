Метро в Новосибирске «нецелесообразно»? Заявление вице-премьера Хуснуллина прокомментировал Анатолий Локоть

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал слова вице-премьера Марата Хуснуллина о нецелесообразности строительства метро в городах-миллионниках. О своей точке зрения на сложившуюся ситуацию градоначальник сообщил в ходе пресс- конференции.

Отметим, что Анатолий Локоть встречался с Маратом Хуснуллиным, когда вице-премьер был в Новосибирске. Так что мэр опирается на личное общение с ним. «Вице-премьер оценил возможности, и его слова я трактую таким образом, что метрополитен в Новосибирске надо достроить. Чем мы сегодня фактически и занимаемся», – подчеркнул глава сибирской столицы.

Фото: архивы пресс-служб