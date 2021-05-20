Глава региона выступил с инициативой по изменению границ в целях развития проекта СКИФ

Андрей Травников подписал постановление №112 «Об инициативе по изменению границ муниципальных образований» в целях развития Центра коллективного пользования СКИФ, который строят в Кольцово. В соответствии с постановлением, предполагается включение в границы муниципального образования рабочего поселка Кольцово территории, расположенной с северной его стороны, из земель муниципального образования Барышевского сельсовета, общей площадью 34,8 га.

Министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт отметил, что на данной территории не предполагается никакая иная застройка, кроме работ, направленных на развитие крупнейшего проекта класса «Мегасайенс» – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов». В настоящее время стартовала работа по определению общей территории, где планируется размещать весь комплекс основных и вспомогательных объектов Центра.

Министерству региональной политики Новосибирской области поручено направить данное постановление в представительные органы указанных муниципальных образований Новосибирской области для проведения учета мнения населения. Министерству строительства Новосибирской области совместно с департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области поручено подготовить для представления в законодательное собрание Новосибирской области проект закона Новосибирской области об изменении границ указанных муниципальных образований, а также необходимые для этого документы и материалы.

Фото: архивы пресс-служб