В текущем году Новосибирск получит 55 автобусов. Первая партия уже пришла

Муниципальное предприятие «ПАТП-4» приняло первую партию новых НефАЗов — парк пополнился четырнадцатью единицами низкопольных автобусов. После технического обслуживания они выйдут на маршруты Советского района. Мэр Анатолий Локоть посетил автотранспортное предприятие и оценил новую технику.

«Сейчас идет процесс приемки 14 новых автобусов российского производства. Этот процесс коснется еще 26 машин. Таким образом, до конца второго квартала на маршруты Новосибирска выйдут 40 новых автобусов. По условиям конкурса в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» это будут маршруты Советского района – 23-й и 45-й. Учитывая 15 белорусских автобусов, пришедших зимой, парк ПАТП-4 в этом году пополнится 55 новыми машинами, – отметил Анатолий Локоть. – Больше половины парка будут составлять новые автобусы. Это существенный шаг в обновлении подвижного состава муниципального предприятия».

Прибывшая партия из 14 автобусов, работающих на газомоторном топливе, российского производства. Они большой вместимости — на 110 пассажиров (включая 28 мест для сидения). В салоне предусмотрена откидная аппарель для посадки-высадки инвалидов-колясочников, а также оборудовано место для кресла-коляски. В числе дополнительных опций — система контроля за поведением водителя, электронная система информирования пассажиров, восемь антивандальных камер, навигационная система ГЛОНАСС. Автобусы готовы к эксплуатации в сибирских условиях: на окнах и дверях установлены двойные стеклопакеты, на полу — теплоизолирующий, а также вибро- и шумогасящий настил.