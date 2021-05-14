Осенью погуляем. Обновленный Заельцовский парк откроется раньше намеченного срока

Заельцовский парк, который сейчас активно благоустраивают, откроется для новосибирцев раньше назначенного срока. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть: «Весь парк занимает чуть больше 38 гектаров, он граничит с городским лесом. Под благоустройство отводится чуть больше семи гектаров. Проектом предусмотрено сохранение сосен, уберут только больные деревья. Здесь не предполагается установка механических развлекательных аттракционов. Основная задача – это обустройство прогулочных зон, различных троп, велосипедных дорожек. Это территория отдыха, где можно походить, подышать чистым воздухом, отвлечься от суеты. Таким образом, мы сохраняем концепцию Заельцовского парка. Напомню, это главный объект нынешнего сезона. Мы планировали завершить благоустройство в начале июля следующего года, но после обсуждений пришли к выводу, что все работы нам по силам закончить за один летний сезон – до сентября-октября 2021 года».

На центральной аллее парка планируют выложить тротуарную плитку, для любителей велопрогулок сделают велосипедные дорожки. Помимо этого, будут оборудованы дорожки для скандинавской ходьбы.