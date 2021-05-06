Из-за салюта в честь Дня Победы ограничат движение по Октябрьскому мосту

9 мая в Новосибирске перекроют движение на Октябрьском мосту из-за салюта. Движение будет ограничено на час – с 21:30 до 22:30 – на территории от развязки с улицы Зыряновской на правом берегу до площади имени профессора Лыщинского на левый берег.

Это решение администрации города связано с инцидентом трехлетней давности. 23 февраля 2018 года водитель, засмотревшись на салют, сбил толпу пешеходов, наблюдавших за фейерверком. В результате ДТП погибла женщина с ребенком.