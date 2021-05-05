Андрей Травников обсудил развитие в регионе современных музейных площадок

Он провел выездное совещание в музее «Галерея времени».
Губернатор провел совещание, посвященное развитию в Новосибирской области современных форматов сохранения и популяризации истории страны и региона. В совещании, прошедшем на площадке музея ретро-техники «Галерея времени», приняли участие представители правительства региона и мэрии города Новосибирска.
«Радостно, что в Новосибирской области много энтузиастов. Напомню – музей космонавтики в Коченево, аэродром «Мочище» и масштабное авиашоу, недалеко от Новосибирска. Благодаря энтузиастам, всего за несколько лет появилось удивительное место – «Галерея времени». Очень хотелось бы, чтобы все новосибирцы узнали, что в Новосибирске есть действительно «Галерея времени», где собраны не только вещи, которые знакомы нам с детства, но и абсолютно уникальные экспонаты, заслуживающие внимания самых любознательных посетителей, – отметил Андрей Травников. – Любое посещение, это не просто экскурсия, это по сути дела совещание «на ногах», для того чтобы принять решение. Есть мысли по развитию этого уникального объекта – хочется, чтобы сюда приезжали не только жители города, но всего региона, думаю, что в ближайшее время мы необходимые шаги совместно сделаем».
О важность развития подобных музейных площадок сказал и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. «Складывается туристический кластер – мы же говорим о развитии туризма. Андрей Александрович неоднократно об этом говорил, поставлена задача – сделать еще более привлекательным для туристов Новосибирск. Надо такие площадки развивать», – подчеркнул градоначальник.
Сегодня музей готовит программу, посвященную 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. «Мероприятия 9 мая начнутся с 12 часов дня. Сделаем все возможное, чтобы было интересно», – рассказал о подготовке к празднику руководитель музея «Галерея времени» Владимир Курдюмов.
Музей «Галерея времени» открыл свои двери посетителям в сентябре 2020 года. Экспозиция музея включает в себя коллекцию раритетных машин и мотоциклов, предметы быта, демонстрирующие различные периоды истории нашей страны. 1 мая 2021 года для посетителей открылся новый корпус музея, в котором будет расположен «Музей СССР». В нем собрана крупнейшая коллекция предметов того времени, которые буквально переносят в прошлое и показывают, как выглядел быт среднестатистического жителя СССР.
Фото: архивы пресс-служб
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