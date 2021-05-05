Андрей Травников обсудил развитие в регионе современных музейных площадок

Губернатор провел совещание, посвященное развитию в Новосибирской области современных форматов сохранения и популяризации истории страны и региона. В совещании, прошедшем на площадке музея ретро-техники «Галерея времени», приняли участие представители правительства региона и мэрии города Новосибирска.

«Радостно, что в Новосибирской области много энтузиастов. Напомню – музей космонавтики в Коченево, аэродром «Мочище» и масштабное авиашоу, недалеко от Новосибирска. Благодаря энтузиастам, всего за несколько лет появилось удивительное место – «Галерея времени». Очень хотелось бы, чтобы все новосибирцы узнали, что в Новосибирске есть действительно «Галерея времени», где собраны не только вещи, которые знакомы нам с детства, но и абсолютно уникальные экспонаты, заслуживающие внимания самых любознательных посетителей, – отметил Андрей Травников. – Любое посещение, это не просто экскурсия, это по сути дела совещание «на ногах», для того чтобы принять решение. Есть мысли по развитию этого уникального объекта – хочется, чтобы сюда приезжали не только жители города, но всего региона, думаю, что в ближайшее время мы необходимые шаги совместно сделаем».

