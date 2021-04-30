Власти региона планируют отремонтировать более 420 километров дорог в этом году

Министр транспорта и дорожного хозяйства области Анатолий Костылевский в ходе пресс-конференции отметил, что помимо ремонта дорог финансирование также направят на строительство крупных инфраструктурных проектов – четвертого моста через реку Обь, реконструкцию выездных магистралей Новосибирска. Дорожный фонд области в 2021 году министр назвал беспрецедентным – 28,5 млрд рублей. Это рекордная сумма для региона. От всей суммы 12,6 млрд рублей – это средства федерального бюджета. 9,8 млрд – средства акцизов. 2,3 млрд рублей – средства, полученные от транспортного налога. 2,1 млрд – доходы общего бюджета и ещё 1,1 млрд рублей – неналоговые поступления, в том числе штрафы автомобилистов за нарушения ПДД.

Продолжится реконструкция Гусинобродского шоссе, улиц Кедровая, 2-я Станционная. Кроме того, начнётся ремонт улицы Ипподромской, который не проводился с тех пор, как улица была построена – в 2010 году. Отремонтируют две улицы в Бердске и пять улиц в Искитиме.

Как сообщил господин Костылевский, 7,4 млрд рублей от общей суммы, из которых 2,1 млрд – средства федерального бюджета, направят на нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в регионе планируется отремонтировать 423 км дорог, из них в рамках нацпроекта – 227.