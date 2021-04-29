В Новосибирске стартует обработка парков и скверов от клещей

Сегодня, 29 апреля, начинается обработка городских парков и скверов от клещей. Об этом сообщила мэрия Новосибирска. В городском бюджете на эти цели заложено 435 тысяч рублей. Обработкой всех городских зеленых зон во всех районах города займётся «Горзеленхоз» и муниципальное учреждение «Городские парки культуры и отдыха». Основные городские парки обработают до 7 мая. Весь же комплекс работ, включая обработку территорий зоопарка, парков «Сосновый бор», «У моря Обского», Первомайский и Нарымский сквер завершат до 28 мая.

Кроме того, в начале мая запланирована обработка территорий семи городских кладбищ. Работы на площади в 629 гектаров обойдутся в сумму около 550 тысяч рублей.