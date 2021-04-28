В Новосибирской области установят особый противопожарный режим. Он будет действовать с 30 апреля по 10 мая

В указанный период в целях контроля за соблюдением запрета выжигания сухой травянистой растительности на землях сельхозназначения и разведения костров на полях в регионе будет организовано патрулирование территорий всех муниципальных образований. К патрулированию будут привлечены представители общественных организаций – добровольная пожарная охрана, охранные организации и волонтеры. Органам местного самоуправления рекомендовано организовать дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в части работ по профилактике, мониторингу, предотвращению возникновения и распространения огня на территории региона. Ответственными за выполнение дополнительных требований пожарной безопасности в рамках установленных полномочий определены органы публичной власти.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности, запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение всех видов пожароопасных работ, кроме специально отведенных для этого мест. Также требованиями запрещается на территории населенных пунктов и на расстоянии менее 1 км от лесов запуск фейерверков и.

Пожароопасный сезон в этом году году в регионе объявлен с 23 апреля в соответствии с постановлением губернатора Андрея Травникова №89 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2021 году».