В Новосибирской области установят особый противопожарный режим. Он будет действовать с 30 апреля по 10 мая

Напомним, что в этом году пожароопасный сезон в регионе объявлен с 23 апреля.
Запрет на посещение лесов, разведение костров и организация патрулирования – усиление мер противопожарной безопасности на период с 30 апреля по 10 мая одобрено на прошедшем 28 апреля внеочередном заседании правительства Новосибирской области под председательством губернатора Андрея Травникова.
Постановление регионального правительства «Об установлении особого противопожарного режима на территории Новосибирской области» принято в соответствии со ст. 3 областного закона от 14 мая 2005 № 294-ОЗ «О противопожарной службе Новосибирской области и обеспечении пожарной безопасности в Новосибирской области». Документом устанавливается особый противопожарный режим на территории всех муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, предполагающий дополнительные требования пожарной безопасности. В частности, ограничительные меры включают запрет на посещение гражданами лесов (за исключением ряда случаев), запрет на территориях поселений и городских округов, садоводческих и огороднических товариществ и ряде других территорий на разведение костров и выжигание сухой растительности, сжигание мусора, приготовление пищи на открытом огне (за исключением ряда случаев).
В указанный период в целях контроля за соблюдением запрета выжигания сухой травянистой растительности на землях сельхозназначения и разведения костров на полях в регионе будет организовано патрулирование территорий всех муниципальных образований. К патрулированию будут привлечены представители общественных организаций – добровольная пожарная охрана, охранные организации и волонтеры. Органам местного самоуправления рекомендовано организовать дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в части работ по профилактике, мониторингу, предотвращению возникновения и распространения огня на территории региона. Ответственными за выполнение дополнительных требований пожарной безопасности в рамках установленных полномочий определены органы публичной власти.
В соответствии с требованиями пожарной безопасности, запрещено разведение костров, сжигание мусора и проведение всех видов пожароопасных работ, кроме специально отведенных для этого мест. Также требованиями запрещается на территории населенных пунктов и на расстоянии менее 1 км от лесов запуск фейерверков и.
Пожароопасный сезон в этом году году в регионе объявлен с 23 апреля в соответствии с постановлением губернатора Андрея Травникова №89 «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2021 году».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.