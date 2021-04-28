Как новосибирские поликлиники и пункты противоковидной вакцинации будут работать на праздниках?

С 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая поликлиники в Новосибирске будут работать с 9.00 до 15.00 часов. С 4 по 7 мая пациентов будут принимать в обычном режиме.

Клиническая стоматологическая поликлиника №3 и Новосибирская областная стоматологическая поликлиника будут оказывать экстренную помощь круглосуточно взрослым и детям. В штатном режиме продолжат работу и травмпункты.

Вакцинация от коронавируса в регионе продолжится в период длинных выходных. Прививку можно будет поставить во всех поликлиниках по записи. В МФК «Сан-Сити» пункт вакцинации будет работать ежедневно с 10.00 до 19.00. В ТРЦ «ЭДЕМ» - все дни, кроме понедельника, с 11.00 до 17.00.