В новосибирском правительстве подвели итоги исполнения бюджета за первый квартал 2021-го. Результаты назвали «достаточно обнадеживающими»

В целом доходная часть облбюджета в сравнении с аналогичным периодом прошлого года выросла на 39%.
Вопрос утверждения отчета об исполнении областного бюджета за первый квартал 2021 года был рассмотрен на заседании правительства региона, прошедшего под председательством губернатора Андрея Травникова.
Доклад об исполнении бюджета представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Как доложил зампред правительства региона, итоги исполнения областного бюджета в первом квартале по доходам выглядят достаточно обнадеживающе. За первый квартал доходная часть областного бюджета составила более 50,2 млрд рублей, расходная – более 45,8 млрд рублей. В целом доходы в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросли на 39% – основной вклад – увеличение целевого федерального финансирования. Собственные доходы бюджета показали динамику роста в 15,6%.
Виталий Голубенко подчеркнул, что те отрасли экономики, которые по итогам прошлого года демонстрировали снижение налоговой отдачи по итогам первого квартала, выравниваются. Бюджетом надежно обеспечены все заявки главных распорядителей за 1 квартал, финансирование велось четко по графику.
Комментируя представленный документ, губернатор Андрей Травников отметил, что итоги первого квартала можно назвать сдержанно оптимистическими. Он поручил региональному минфину уточнить прогноз по доходам до конца года, минстрою актуализировать свою финансовые потребности, а областным департаменту по тарифам и министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики в кратчайшие сроки провести оценку выпадающих доходов коммунальных предприятий. Все ведомства за май должны подготовить предложения по предстоящим поправкам в бюджет.
Правительство Новосибирской области утвердило представленный отчет.
Фото: архивы пресс-служб
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