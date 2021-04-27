В новосибирском правительстве подвели итоги исполнения бюджета за первый квартал 2021-го. Результаты назвали «достаточно обнадеживающими»

Вопрос утверждения отчета об исполнении областного бюджета за первый квартал 2021 года был рассмотрен на заседании правительства региона, прошедшего под председательством губернатора Андрея Травникова.

Доклад об исполнении бюджета представил заместитель председателя правительства Новосибирской области – министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко. Как доложил зампред правительства региона, итоги исполнения областного бюджета в первом квартале по доходам выглядят достаточно обнадеживающе. За первый квартал доходная часть областного бюджета составила более 50,2 млрд рублей, расходная – более 45,8 млрд рублей. В целом доходы в сравнении с аналогичным периодом 2020 года выросли на 39% – основной вклад – увеличение целевого федерального финансирования. Собственные доходы бюджета показали динамику роста в 15,6%.



