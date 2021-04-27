Во время майских праздников для новосибирских малышей будут работать дежурные группы в детских садах

В новосибирских детсадах на время майских каникул введут дежурные группы. Для того чтобы попасть в эти группы, родителям нужно написать заявление администрации садика. Как сообщил министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, власти региона отправят письма в дошкольные образовательные учреждения с информацией об установлении работы в режиме дежурных групп с 4 по 7 мая. Помимо этого, министр добавил, что из-за введенных «выходных» некоторые школы могут продлить учебный год на один-два дня, однако каждое учреждение будет принимать решение по этому поводу самостоятельно.