28 апреля в Новосибирске пройдет эстафета Победы. Для движения транспорта перекроют улицу Маяковского

Пресс-центр мэрии Новосибирска сообщает: в среду, 28 апреля, Первомайском районе будет проводиться 56-я эстафета памяти Героя Советского Союза летчика Дмитрия Ивановича Сигова. По этой причине с 12 до 16 часов для движения транспорта закроют улицу Маяковского – на участке от здания районной администрации на Физкультурной, 7 до Дома Молодежи на Эйхе, 1.

В субботу, 24 апреля, подобная эстафета Победы проводилась в Ленинском районе города. На несколько часов была перекрыта улица Станиславского от одноименной площади до площади Труда. В тот день транспортный коллапс испытала часть левого берега.