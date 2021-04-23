Детский стационар в Новосибирской области готовится принять маленьких пациентов после реконструкции

Ранее стационар располагался в старом неприспособленном здании 1955 года постройки.
Детский стационар Обской центральной городской больницы переехал в новое благоустроенное помещение и готовится принять пациентов. В церемонии его открытия принял участие первый заместитель губернатора Юрий Петухов. Совместно с руководством областного минздрава и города Обь, депутатами заксобрания региона он ознакомился с организацией работы приемного покоя и осмотрел отремонтированные помещения.
Ранее детский стационар больницы располагался в старом неприспособленном здании 1955 года постройки. В настоящее время завершен второй этап реконструкции больничного комплекса ГБУЗ НСО «Обская центральная городская больница». Комплексная реконструкции здания для размещения стационара проведена по адресу ул. Железнодорожная, 7. На втором этаже здесь теперь будет находиться детское отделение на 19 койко-мест общей площадью более 438 кв. метров. На 1 этаже расположился диагностический блок (кабинеты эндоскопии, УЗИ, функциональной диагностики, рентген кабинет, кабинет флюорографии), приемные отделения для детского и взрослого терапевтических отделений.
«Необходимость иметь детский стационар такого уровня в городе Оби назрела давно. По поручению губернатора Андрея Травникова с участием депутатов Законодательного собрания, министерства здравоохранения Новосибирской области были найдены такие решения. Для организации стационара из областного бюджета было выделено порядка 179 млн рублей, а в этом году производится дооснащение стационара медицинской техникой и мебелью еще на 114 млн рублей», – рассказал Юрий Петухов. Говоря о дальнейшем развитии системы здравоохранения г. Оби, первый заместитель губернатора подчеркнул, что в следующем году в городе планируется приступить к организации центра амбулаторной онкологической помощи для ранней диагностики онкологических заболеваний.
Министра здравоохранения региона Константина Хальзова сообщил, что в рамках развития первичной медико-санитарной помощи на территории г. Оби в ближайшем будущем планируется также начать строительство новой современной поликлиники.
Депутат заксобрания, главный врач Новосибирской областной клинической больницы Анатолий Юданов подчеркнул, что открытие детского стационара – знаковое событие для коллег. Стационар находится в комплексе большого многопрофильного стационара, здесь есть доктора всех профилей, которые могут привлекаться для консультаций, и замечательная диагностическая база. «Мы сегодня понимаем, что самое востребованное направление связано с лечением заболеваний бронхолегочного аппарата. Это будет не просто стационар оказания неотложной помощи, но и этап лечения ребятишек, которые прошли уже специализированный этап лечения в Новосибирской областной клинической больнице. Сегодня я хочу поздравить жителей с тем, что мы получили такие замечательные условия детского стационара», – отметил он.
По словам заведующей отделения Александры Матвеевой, переезд в новое помещение позволит улучить качество медицинского обслуживания маленьких пациентов. «Сейчас мы находимся в непосредственной близости с хирургическим отделением и с реанимацией. Это уменьшает риски возникновения чрезвычайных ситуаций с нашими пациентами. Я очень довольна новыми помещением, все подбирали вместе, все продумано, – подчеркнула она. – Есть даже игровая комната для ребятишек, чтобы скрасить им дни пребывания здесь. В ближайшее время отделение начнет свою работу».
Фото: архивы пресс-служб
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