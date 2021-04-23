Детский стационар в Новосибирской области готовится принять маленьких пациентов после реконструкции

«Необходимость иметь детский стационар такого уровня в городе Оби назрела давно. По поручению губернатора Андрея Травникова с участием депутатов Законодательного собрания, министерства здравоохранения Новосибирской области были найдены такие решения. Для организации стационара из областного бюджета было выделено порядка 179 млн рублей, а в этом году производится дооснащение стационара медицинской техникой и мебелью еще на 114 млн рублей», – рассказал Юрий Петухов. Говоря о дальнейшем развитии системы здравоохранения г. Оби, первый заместитель губернатора подчеркнул, что в следующем году в городе планируется приступить к организации центра амбулаторной онкологической помощи для ранней диагностики онкологических заболеваний.

Министра здравоохранения региона Константина Хальзова сообщил, что в рамках развития первичной медико-санитарной помощи на территории г. Оби в ближайшем будущем планируется также начать строительство новой современной поликлиники.