Когда в новосибирских квартирах отключат батареи? Ждем стабильные +8°C за окном

В департаменте энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города назвали примерные сроки окончания отопительного сезона. Отключение отопления зависит от прогноза синоптиков. Батареи отключат, если температура воздуха на протяжении пяти суток продержится на уровне +8°C.



«Нужно понимать, что мы все живем в Сибири, и кратковременное тепло, которое может прийти к нам в конце апреля, может смениться похолоданием на майских праздниках. Для того, чтобы жителям не испортить праздничное настроение, мы в любом случае будем смотреть именно на прогнозы, которые нам предоставляет Гидрометцентр», — сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Дмитрий Перязев. При благоприятном прогнозе метеорологов коммунальщики начнут отключать отопление сначала в административных, промышленных и жилых зданиях, а затем в школах, детских садах, поликлиниках и больницах. После отключения начнутся гидравлические испытания теплосетей.