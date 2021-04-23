Водный транспорт выходит из отпуска. Он начнет перевозить пассажиров по Оби с 1 мая

В майские праздники стартует сезон водных перевозок. Транспорт будет осуществлять их на пригородной речной линии «Речной вокзал – Седова Заимка». Отметим, что в текущем году конкурс на право осуществления пассажирских перевозок водным транспортом выиграла компания ООО «Речфлот».

«В майские праздники перевозки пассажиров будут осуществляться по отдельному расписанию – ежедневно с 1 по 10 мая. С 12 мая перевозки пассажиров будут осуществляться следующим образом: три раза в неделю со всеми остановочными пунктами – Речной вокзал, о. Кудряш, Ягодная, Черемушки, Новая Заря, Бибиха, Седова Заимка. Расписанием предусматривается выполнение одного оборотного рейса в день. Отправление по средам и воскресеньям с Речного вокзала в 8.00, прибытие на Седову Заимку в 11.05. Обратный рейс в 16.00, прибытие на Речной вокзал в 20.15. По пятницам теплоход будет отправляться с Речного вокзала в 19.00, прибытие на Седову Заимку в 22.05», – сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.

С Речного вокзала до Кудряшей проезд будет стоить 110 рублей, а до пристани Седова Заимка – 150 рублей. На речном транспорте работает скидка 50% для детей. Предполагается, что пассажирская навигация на реке Обь продлится до 26 сентября.