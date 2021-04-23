В Новосибирской области планируют открыть еще три центра амбулаторной онкологической помощи в этом году

Напомним, что ЦАОП – концептуально новое звено онкологической службы. Основная задача центра – максимально сократить срок постановки диагноза при подозрении на злокачественное новообразование. В Новосибирской области первые ЦАОПы открыли в 2019 году, сегодня в регионе действуют уже семь таких центров.

На совещании обсудили и ход реализации других региональных проектов, входящих в нацпроект «Здравоохранение», – «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Программа развития детского здравоохранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».

Также были подробно рассмотрены вопросы реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении», в частности, работа электронной очереди в медицинских учреждениях, использование возможностей Единого портала госуслуг для записи в поликлиники и вызова врача на дом. Отдельно был рассмотрен вопрос строительства в 2021 году ФАПов. Кроме того, руководители медицинских учреждений, в том числе тех, на база которых предусмотрено создание ЦАОПов, отчитались о проведении модернизации и капитальных ремонтов, планах на 2021 год. Были обозначены конкретные контрольные точки и сроки создания каждого из запланированных на этот год центров.

Фото: архивы пресс-служб