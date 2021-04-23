В Новосибирской области планируют открыть еще три центра амбулаторной онкологической помощи в этом году

На реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в этом году будет направлено более 1 миллиарда 335 миллионов рублей.
В 2021 году центры амбулаторной онкологической помощи появятся в Барабинской, Тогучинской и Бердской центральных районных больницах. Развитие систем оказания онкологической и первичной медико-санитарной помощи, цифрового контура здравоохранения, а также другие вопросы реализации нацпроекта «Здравоохранение» обсудили в ходе совещания под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
Участие в совещании, прошедшем в формате видеоконференции в Правительстве региона, приняли руководители профильных областных исполнительных органов государственной власти, задействованных в реализации нацпроекта «Здравоохранение», а также представители государственных медучреждений, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области.
О работе по реализации ключевых направлений нацпроекта доложил заместитель министра здравоохранения региона Александр Колупаев. Он, в частности, отметил, что только на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» в этом году будет направлено более 1 млрд 335 млн рублей.
Предусматривается организация трех новых центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Барабинской, Тогучинской и Бердской центральных районных больницах – для них закупят 46 единиц специального оборудования, а также проведут необходимые ремонты помещений. Кроме того, запланировано переоснащение трех медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (ГБУЗ НСО «НОКОД», ГБУЗ НСО «ГКБ №1», ГБУЗ НСО «ГДКБСМП»). Для этих целей будет приобретено еще 36 единиц нового медицинского оборудования, в том числе две единицы «тяжелого» оборудования. Заместитель министра подробно доложил о текущей ситуации по проведению торгов, закупочных процедур, заключении контрактов на поставку оборудования и ремонтов.
Напомним, что ЦАОП – концептуально новое звено онкологической службы. Основная задача центра – максимально сократить срок постановки диагноза при подозрении на злокачественное новообразование. В Новосибирской области первые ЦАОПы открыли в 2019 году, сегодня в регионе действуют уже семь таких центров.
На совещании обсудили и ход реализации других региональных проектов, входящих в нацпроект «Здравоохранение», – «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями», «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи», «Программа развития детского здравоохранения Новосибирской области, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям».
Также были подробно рассмотрены вопросы реализации регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении», в частности, работа электронной очереди в медицинских учреждениях, использование возможностей Единого портала госуслуг для записи в поликлиники и вызова врача на дом. Отдельно был рассмотрен вопрос строительства в 2021 году ФАПов. Кроме того, руководители медицинских учреждений, в том числе тех, на база которых предусмотрено создание ЦАОПов, отчитались о проведении модернизации и капитальных ремонтов, планах на 2021 год. Были обозначены конкретные контрольные точки и сроки создания каждого из запланированных на этот год центров.
Фото: архивы пресс-служб
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