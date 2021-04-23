Салюта на будет. Фейерверк на площади Ленина отменяют из-за пандемии

В Новосибирске отменили фейерверк на День Победы 9 мая, который по традиции проводили на площади Ленина. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова. Она отметила, что такое решение связано с нестабильной ситуацией по коронавирусной пандемии. К счастью, салют от военных все же состоится – горожане смогут посмотреть его на Михайловской набережной. Вице-мэр попросила новосибирцев соблюдать во время мероприятия социальную дистанцию и надеть защитные маски, чтобы предотвратить потенциальное заражение ковидом.