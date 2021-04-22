В настоящее время общее количество сил и средств пожаротушения составляет 4467 человек и 2194 единицы техники.
Команды пожаротушения в лесопожарных станциях Новосибирской области на данный момент полностью сформированы. О работах по предотвращению возникновения и распространения огня на территории региона 22 апреля на пресс-конференции рассказал министр природных ресурсов и экологии Андрей Даниленко.
«В настоящее время в Новосибирской области завершены подготовительные работы к предстоящему пожароопасному сезону, – отметил Андрей Даниленко, – Заключены соглашения о взаимодействии в области охраны лесов от пожаров с граничащими субъектами и заинтересованными организациями, разработаны и утверждены планы тушения лесных пожаров на территории всех лесничеств, а также согласован с Федеральным агентством лесного хозяйства и утвержден Губернатором Новосибирской области сводный план тушения лесных пожаров».
Финансирование мероприятий по повышению эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров в регионе составляет почти 207 млн руб., в том числе 148 млн руб. из средств федерального бюджета.
Общее количество сил и средств пожаротушения составляет 4467 человек и 2194 единицы техники. В ходе подготовки к пожароопасному сезону 2021 года сотрудниками регионального минприроды были проведены проверки лесопожарных формирований на предмет обеспечения системами и средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирования запасов горюче-смазочных материалов.
Как отметил министр, команды пожаротушения в лесопожарных станциях полностью сформированы, техника, противопожарное оборудование и инвентарь находятся в исправном, рабочем состоянии. Всего в 2021 году на территории области до начала пожароопасного сезона организовано 40 лесопожарных станций и 89 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. С целью отработки навыков по тактике и технике тушения пожаров в районах области проводятся тренировки с привлечением сил и средств лесопожарных формирований органов местного самоуправления.
Для осуществления непрерывного мониторинга лесных пожаров готовы к работе 50 наблюдательных пунктов, в том числе 22 пожарно-наблюдательные вышки, 26 камер видеонаблюдения и 2 наблюдательных пункта на высотных объектах. Также предусмотрено наземное патрулирование по утвержденным маршрутам, авиапатрулирование и применение данных космического мониторинга ИСДМ-Рослесхоз.
При Новосибирской авиабазе создана региональная диспетчерская служба, которая в течение пожароопасного сезона круглосуточно проводит сбор, обработку и учет информации о лесных пожарах тел. 8(383)200-10-35. Работает единый номер лесного хозяйства 8-800-100-94-00.
Фото: архивы пресс-служб
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