В Новосибирской области завершены подготовительные работы к предстоящему пожароопасному сезону

Финансирование мероприятий по повышению эффективности предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров в регионе составляет почти 207 млн руб., в том числе 148 млн руб. из средств федерального бюджета.

Общее количество сил и средств пожаротушения составляет 4467 человек и 2194 единицы техники. В ходе подготовки к пожароопасному сезону 2021 года сотрудниками регионального минприроды были проведены проверки лесопожарных формирований на предмет обеспечения системами и средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, а также формирования запасов горюче-смазочных материалов.

Как отметил министр, команды пожаротушения в лесопожарных станциях полностью сформированы, техника, противопожарное оборудование и инвентарь находятся в исправном, рабочем состоянии. Всего в 2021 году на территории области до начала пожароопасного сезона организовано 40 лесопожарных станций и 89 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. С целью отработки навыков по тактике и технике тушения пожаров в районах области проводятся тренировки с привлечением сил и средств лесопожарных формирований органов местного самоуправления.



