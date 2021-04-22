Новосибирские управленцы вошли в десятку самых активных по стране

От нашего региона поступило1344 заявки на четвертый конкурс управленцев «Лидеры России».
«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Новосибирская область вошла в топ-10 регионов страны по активности подачи заявок на конкурс. Регион занял десятое место во всероссийском рейтинге и стала первым по активности жителей от Сибирского федерального округа.
Всего на текущий момент на участие в четвертом конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок. Регистрация на конкурс закроется 26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф.
26 марта на заседании Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Президент России Владимир Путин поддержал старт четвертого конкурса «Лидеры России», 31 марта стартовала заявочная кампания. Главное отличие этого сезона – новые треки. В дополнение к специализациям «Наука» и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, стартовали треки «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Культура», и «Информационные технологии». 8 апреля к ним добавился трек «Студенты» (для тех, у кого еще нет управленческого опыта). 14 апреля стартовал трек «Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).
Победители конкурса получат образовательный грант в размере миллиона рублей и возможность поработать с наставником из числа ведущих управленцев России.
Фото: архивы пресс-служб
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