Новосибирские управленцы вошли в десятку самых активных по стране

«Лидеры России» – флагманский проект президентской платформы «Россия – страна возможностей». Новосибирская область вошла в топ-10 регионов страны по активности подачи заявок на конкурс. Регион занял десятое место во всероссийском рейтинге и стала первым по активности жителей от Сибирского федерального округа.

Всего на текущий момент на участие в четвертом конкурсе управленцев «Лидеры России» поступило более 100 тысяч заявок. Регистрация на конкурс закроется 26 апреля 23.59 по московскому времени на сайте ЛидерыРоссии.рф.