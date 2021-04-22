Федеральный кредит на инфраструктуру может получить Новосибирская область

Владимир Путин в своем послании 21 апреля значительное внимание уделил мерам по поддержке регионов. В частности, регионы смогут получить инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более 3 % годовых и сроком погашения 15 лет, сообщил BFM-Новосибирск. До конца 2023 года правительство выделит не менее 500 миллиардов рублей на поддержку региональных бюджетов.

Весь объем коммерческого долга региональных субъектов свыше 25 % его собственных доходов, будет замещен бюджетными кредитами со сроком погашения до 2029 года. Федеральные кредиты, полученные в прошлом году на противодействие пандемии, будут реструктуризованы также до 2029 года. Такие меры, по словам президента, будут способствовать привлечению в регионы частных инвестиций.

По словам заместителя директора Института региональных исследований и городского планирования НИУ Высшей школы экономики Евгения Плисецкого, необходимость планомерной реализации стратегии пространственного развития РФ, комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры назрела давно. Предложенный механизм поддержки регионов через инфраструктурные кредиты потребует создания понятного механизма их получения и расходования. «Необходимы четкие алгоритмы взаимодействия всех субъектов, вовлеченных в реализацию конкретных проектов в сфере развития транспортной, энергетической и прочей инфраструктуры. Регионы сталкиваются с серьезными проблемами формирования бюджетной устойчивости и поддержка в виде преференций является серьезным подспорьем», — отметил господин Плисецкий.

Новосибирский экономист доцент кафедры ФРиФИ НГУЭУ Эдуард Коложвари также отметил, что введение инфраструктурных кредитов — хорошая новость, но объем выделяемых средств недостаточен, чтобы закрыть все потребности регионов. «Новосибирск мог бы направить эти кредиты на строительство Северного и Восточного обходов, четвертого моста, продолжение Дзержинской ветки метрополитена. В регионе много проблем и можно на них брать кредиты, но Новосибирская область очень осторожно подходит к заемным ресурсам», — считает эксперт. Что касается замены коммерческого долга бюджетными кредитами, эта мера, по мнении экономиста, не сильно скажется на развитии Новосибирской области: «Есть регионы с задолженностью до 90 % от доходов, в том числе, перед коммерческими банками. Для них это, бесспорно, существенная мера поддержки. На мой взгляд, эти меры были ожидаемы».