Андрей Травников сообщил, что наш регион готов к реализации мер соцподдержки и социально-экономического развития, заявленных Владимиром Путиным

Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. Церемония прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж». Среди присутствовавших на оглашении Послания был и глава нашего региона Андрей Травников.

«Очень важно, что президент озвучил новые социальные инициативы, в первую очередь по поддержке семей с детьми. Можно сказать, что это уже ежегодная традиция – третий год подряд государство находит возможности принимать дополнительные меры по поддержке семей. Но то новое, что прозвучало в этом году и что порадовало как губернатора меня и моих коллег – это новые меры социально-экономического развития регионов страны – реструктуризация бюджетных кредитов, программа строительства школ, программа инфраструктурных кредитов, причем в серьезных объемах, с рассрочкой на 15 лет – это кардинальные шаги, которые позволят нам запустить многие инфраструктурные проекты, которые пока находятся в листе ожидания.

В ближайшее время с коллегами проведем совещание, для того, чтобы определить самые приоритетные проекты, которые нам необходимы. Для нас важно, что впервые за многие годы с федерального уровня прозвучала поддержка проектов по развитию метрополитенов в городах-миллионниках. Мы к этому тоже готовы, заканчиваем разработку проектно-сметной документации, будем заявляться», – подчеркнул Андрей Травников.

Отметим, что на оглашении Послания традиционно присутствуют члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, члены Правительства РФ, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели.

Фото: архивы пресс-служб