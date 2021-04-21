24 апреля новосибирцы выйдут на масштабный субботник

В рамках Всероссийского субботника 24 апреля в регионе будет организована уборка придомовых территорий и общественных пространств. Особенностью субботника в Новосибирской области в этом году станет уборка территорий, в том числе благоустроенных в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В регионе за 2019-2020 годы в рамках нацпроекта было благоустроено 414 объектов: 142 общественных пространства и 272 придомовых территории.

«Администрациям населенных пунктов во время субботника нужно организовать мероприятия по уборке общественных пространств, вынесенных на голосование, привлечь к мероприятиям жителей, чтобы они своими глазами увидели эти территории и сделали свой выбор осознанно», – подчеркнул министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.