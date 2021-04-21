Приоритетной темой форума «HoReCa Сибири» станет подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023

Участники форума обсудят концепцию развития отелей и сферы общепита, гостеприимство и туризм в преддверии крупных спортивных мероприятий.
Международный форум «HoReCa Сибири: Спорт. Гостеприимство. Туризм», организованный минпромторгом региона, пройдет 22-23 апреля в центре «Мой бизнес». Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, одной из главных тем форума станет организация МЧМ-2023. По словам министра, сейчас ресторанный и гостиничный бизнес совместно с государственными структурами начинают масштабную подготовку.
Форум объединит ведущих мировых, российских и региональных экспертов сферы гостеприимства (отелей, предприятий питания и кейтеринга), которые поделятся своим опытом по организации бизнеса и получению лучшего клиентского опыта. В частности, в рамках форума состоится пленарное заседание «Концепция развития отрасли ХОРЕКА в преддверии международных спортивных мероприятий», где обсудят концепцию развитие отрасли гостеприимства и постковидные изменения. Участие примут представители областных органов власти, эксперты из регионов, имеющих опыт проведенных международных мероприятий и ведущие эксперты отрасли.
В рамках секции «Спорт» пройдут дискуссии «Гостеприимство глазами спортсменов» и «Опыт городов по проведению крупных международных спортивных соревнований». Кроме того, запланирована масштабная секция «Туризм». Участники площадки Case Battle среди профессионалов HORECA «Маршрут построен. МЧМ по хоккею 2023 г.» будут решать бизнес-кейс по разработке маршрута гостя чемпионата. Вице-президент организационного комитета зимних олимпийских игр в Сочи – 2014, эксперт по организации питания на крупных международных соревнованиях Марала Чарыева в рамках авторской лекции расскажет о предоставлении ключевых клиентских сервисов на крупных международных соревнованиях.
Особое внимание будет уделено теме гастрономического туризма. На этой площадке вице-президент ФРиО Сибири, организатор Президентского международного приема в Кремле на «День России» и лауреат гастрономических сезонов в Монако Анжелика Бурковская выступит на тему «Сибирская кухня на гастрономической карте России», председатель Комитета по туризму города Москвы Екатерина Проничева расскажет про Гид Michelin в России, вице-президент ФРиО Сибири Виталий Насоленко представит локальный опыт сохранения традиций русской кухни.
Завершающим пунктом программы станет онлайн-встреча новосибирских предпринимателей с министром туризма Республики Болгария Марияной Николовой.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.