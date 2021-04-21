Приоритетной темой форума «HoReCa Сибири» станет подготовка к Молодежному чемпионату мира по хоккею-2023

Международный форум «HoReCa Сибири: Спорт. Гостеприимство. Туризм», организованный минпромторгом региона, пройдет 22-23 апреля в центре «Мой бизнес». Как отметил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров, одной из главных тем форума станет организация МЧМ-2023. По словам министра, сейчас ресторанный и гостиничный бизнес совместно с государственными структурами начинают масштабную подготовку.

Форум объединит ведущих мировых, российских и региональных экспертов сферы гостеприимства (отелей, предприятий питания и кейтеринга), которые поделятся своим опытом по организации бизнеса и получению лучшего клиентского опыта. В частности, в рамках форума состоится пленарное заседание «Концепция развития отрасли ХОРЕКА в преддверии международных спортивных мероприятий», где обсудят концепцию развитие отрасли гостеприимства и постковидные изменения. Участие примут представители областных органов власти, эксперты из регионов, имеющих опыт проведенных международных мероприятий и ведущие эксперты отрасли.