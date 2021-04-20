В Новосибирской области бизнесу предоставляют лучшую в России гарантийную поддержку

Лучшие в стране центры «Мой бизнес» названы на Всероссийской конференции инфраструктуры развития предпринимательства в Калининграде. Мероприятие посетила команда нашего региона при участии министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрея Гончарова и руководителя регионального центра «Мой бизнес» Михаила Космынина.

Как отметил Андрей Гончаров, гарантийную поддержку и поручительства предпринимателям региона предоставляет Гарантийный фонд Новосибирской области, учрежденный минпромторгом в 2009 году. С 2020 года Фонд работает на площадке центра «Мой бизнес». За все время деятельности Фондом выдано 3637 поручительств, сумма поручительств составила 20,4 млрд рублей, сумма кредитов – 47,85 млрд рублей.

В рейтинге участвовали центры «Мой бизнес» из 84 регионов России, которые были разделены на три группы в соответствии с уровнем развития сектора малого и среднего предпринимательства в регионе. При расчете рейтинга было выделено 12 направлений и определены лидеры по каждому из них.

Фото: архивы пресс-служб