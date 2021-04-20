Замгубернатора Сергей Сёмка обсудил выбор участка под мусорный полигон

Заместитель губернатора Сергей Сёмка сообщил, что вопрос выбора участка под строительство мусорного полигона может обсуждаться только после подготовки проекта данного объекта, а при выборе места будут соблюдены все требования экологического законодательства.

«В настоящее время ведется подготовка проекта строительства мусорного полигона, участок еще не выбран, – отметил Сергей Сёмка. – Для определения участка под строительство полигона в обязательном порядке будут проведены все необходимые изыскания, определены все угрозы для ручьев, рек, подземных водоемов, будет проведена экологическая экспертиза, определено возможное влияние будущего полигона на окружающую среду. Как только растает снег, могут быть начаты геологические изыскания. Там, где будут обнаружены истоки ручьев или рек, никаких работ по строительству полигона ТКО вестись не может».

Потенциальное пространство для будущего полигона – участок в районе сел Жеребцово и Плотниково, его площадь – более 200 га. По новым правилам завод и полигон могут располагаться на участке 50 га. Полигон будет построен в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми к таким объектам, а именно: с применением геомембраны, обеспечивающей предупреждение проникновения в почву и грунтовые воды токсичного фильтрата, оснащением полигона комплексом по сортировке твердых коммунальных отходов, который будет позволять отбирать полезные фракции отходов для дальнейшей их переработки, а также предотвращать попадание на полигон опасных отходов, запрещенных к захоронению.