Выгодный ченч: новосибирцы смогут обменять батарейки и пластиковые крышки на конфеты и мороженое

В четверг, 22 апреля, жители Новосибирска смогут обменять батарейки на конфеты, а пластиковые крышечки – на мороженое. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Участники акции получат за каждую сданную использованную батарейку «АА» или «ААА» по конфете. За сдачу крышечек на утилизацию новосибирцев наградят мороженым. Крышечки принимают на утилизацию с маркировками 2, 4, 5 в треугольнике.

«Крышки от пластиковых бутылок из-под воды или молока, большие крышки от пятилитровых бутылок, крышки от тетрапаков и дойпаков, крышки «спорт-кап», пластиковые крышки от стеклянных баночек. Пластиковые крышечки должны быть чистыми, без остатков пищи, жира, молочных продуктов и металлических вкладышей», – сообщили в пресс-службе мэрии. Экомобиль для приема вторсырья будет работать на выходе со станции метро «Площадь Ленина» со стороны улицы Депутатской с 15:00 до 17:00.