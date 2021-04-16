Затулинский дисперсный парк попал в федеральный реестр лучших проектов благоустройства

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации утвердило федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства, реализованных в 2020 году. Приказ подписал министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Ирек Файзуллин. Затулинский дисперсный парк вошел в федеральный реестр в номинации «Парк как место отдыха и занятий спортом».

После благоустройства в парке появилось новое пространство для проведения мероприятий, он стал безопасным и удобным – появились новые пешеходные и веломаршруты, новая детская площадка, создана инфраструктура для маломобильных горожан и инвалидов. Кроме этого, в парке высажено более тысячи деревьев и кустарников.

Концепцию Затулинского дисперсного парка удалось реализовать благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» и муниципальной программе «Формирование современной городской среды».

Фото: архивы пресс-служб