В Новосибирске построят двухуровневую развязку стоимостью 4 миллиарда рублей

Площадку для начала строительства уже готовят.
Ближайший пригород Новосибирска – село Раздольное – находится по одну сторону оживленного Гусинобродского шоссе, переходящего в трассу на Ленинск-Кузнецкий. Село активно растет и по другую сторону трассы и теперь ему нужна удобная транспортная развязка. Подготовка площадки для строительства же началась – срубили старые тополя. Они росли на месте будущей полосы отвода автомобильной дороги. Проект предусматривает строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении Ленинск-Кузнецкой трассы с улицей Ленина в Раздольном. Кроме автомобильной эстакады, построят пешеходный мост и площадку для отстоя грузовиков.
Также собираются отреставрировать и саму автодорогу – в планах участок длиною в 3,5 км, который станет четырехполосным, ширина проезжей части в каждом направлении составит 7,5 метра.
Территориальное управление автодорог, занимающееся этим проектом, проинформировало, что на всей протяжённости участка установят защитное ограждение, разделяющее встречные транспортные потоки, что сделает автомобильное движение намного безопаснее.
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