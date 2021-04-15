В Новосибирске построят двухуровневую развязку стоимостью 4 миллиарда рублей

Ближайший пригород Новосибирска – село Раздольное – находится по одну сторону оживленного Гусинобродского шоссе, переходящего в трассу на Ленинск-Кузнецкий. Село активно растет и по другую сторону трассы и теперь ему нужна удобная транспортная развязка. Подготовка площадки для строительства же началась – срубили старые тополя. Они росли на месте будущей полосы отвода автомобильной дороги. Проект предусматривает строительство транспортной развязки в двух уровнях на пересечении Ленинск-Кузнецкой трассы с улицей Ленина в Раздольном. Кроме автомобильной эстакады, построят пешеходный мост и площадку для отстоя грузовиков.

Также собираются отреставрировать и саму автодорогу – в планах участок длиною в 3,5 км, который станет четырехполосным, ширина проезжей части в каждом направлении составит 7,5 метра.

Территориальное управление автодорог, занимающееся этим проектом, проинформировало, что на всей протяжённости участка установят защитное ограждение, разделяющее встречные транспортные потоки, что сделает автомобильное движение намного безопаснее.