Пассажиры автобуса №20 теперь покупают билеты у валидаторов

В новосибирских автобусах начали устанавливать валидаторы — устройства для безналичной оплаты проезда. Совместный проект ПАТП-4, «Горэлектротранспорта» и «Золотой короны» также затрагивает два троллейбусных маршрута.

«Сейчас валидаторы на автобусы установлены только на маршруте № 20. Сейчас уже оборудованы три машины. Вводили их постепенно — последняя недавно вышла на маршрут. По результатам проекта будем принимать решение, — рассказал начальник управления пассажирских перевозок мэрии города Новосибирска Владимир Кондауров. — Также недавно установили валидатор на один троллейбус маршрута №36.

Ранее подобные устройства были установлены в троллейбусах № 2 и до сих пор работают. Два года назад в новосибирском транспорте пытались внедрить систему Multipass. Для этого в маршрутках, городском электротранспорте и в метро ставили валидаторы. Чтобы мотивировать пассажиров пользоваться ими, даже предлагали скидки за проезд. Но система, видимо, оказалась сложной для пассажиров (чтобы рассчитываться, нужно было скачать приложение, создать личный кабинет и пополнять счет).Теперь приложение уже не нужно — достаточно просто прислонить карту к валидатору. Рассчитаться наличными можно у водителя.

Фото: АиФ