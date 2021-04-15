Дороги сибирские – технология европейская. Впервые магистрали нашего города ремонтируют горячим асфальтом

Дороги Новосибирска начали ремонтировать по новой технологии. Работы уже провели на одной из самых проблемных улиц города ─ Гусинобродском шоссе. Ямы заделывают литым асфальтом ─ горячей смесью, температура которой составляет около +200 °С. Компоненты загружают в специальную емкость ─ термос, который привозят на место ремонта полотна. Технологию, широко распространенную в Европе, в Новосибирске применили впервые. Она позволяет устранять ямы при отрицательных температурах.

Материал, уверяет подрядчик, прочный, долговечный и быстро твердеет. «Его не надо трамбовать. За счет высокой температуры он полностью заполняет яму и буквально через час-полтора готов к эксплуатации», ─ поясняет представитель подрядной организации Алексей Бороздунов.

На ремонт магистралей в Новосибирске направят около 70 миллионов рублей. Всего в нормативное состояние приведут почти 90 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Во время выездного совещания 14 апреля заместитель мэра заявил, подрядчиков определили во всех районах. В первую очередь ямочный ремонт проведут на крупных автомагистралях с интенсивным движением.

«Это ─ площадь Труда, площадь Энергетиков. Улица Ипподромская в 2021 году вошла в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». За трехлетний период ее планируется отремонтировать полностью. Но поддерживающий ремонт необходимо делать, так как трафик для движения всех видов транспорта там большой», ─ сказал заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов.