Новосибирцы смогут выбрать объекты для благоустройства-2022

С 26 апреля по 30 мая 2021 года на единой федеральной цифровой платформе пройдет рейтинговое голосование по определению объектов, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Для поддержки проекта запущена федеральная «горячая линия» и единый телефон поддержки в Новосибирской области.

«Минстрой России с 19 апреля запускает федеральную «горячую линию» по поддержке голосования на единой платформе за объекты благоустройства 2022 года в рамках федерального проекта. В Новосибирской области с сегодняшнего дня также запущен единый телефон поддержки. По этому телефону специалисты «Проектной дирекции» министерства ответят гражданам на вопросы по тем объектам, которые вынесены на голосование, прояснят детали по регистрации на единой платформе»,– прокомментировал министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

В Новосибирской области в голосовании принимают участие 27 городов и поселков. Жителям этих населенных пунктов предстоит выбрать общественные пространства и придомовые территории, которые будут благоустроены в рамках федерального проекта в 2022 году.

Федеральная «горячая линия» будет работать по общедоступному телефону 8-800-222-89-70, на который жители и волонтеры смогут звонить с вопросами по реализации проекта, а также организации голосования на единой платформе. Часть вопросов, которые будут поступать на «горячую линию», будут переводить на региональные контактные центры. В Новосибирской области действует единый телефон 8 (383) 296-52-99. Он будет принимать звонки с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.