Губернатор заявил о мобилизации сил в связи с паводковой ситуацией

Андрей Травников и начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов провели смотр сил и средств, предназначенных для реагирования на ЧС.
Также глава региона провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Новосибирской области. В заседании приняли участие главы городских округов и муниципальных образований региона. «Паводковый период только начался, мы прорабатываем различные сценарии развития ситуации. Эти сценарии будут уточняться еженедельно, – отметил губернатор. – На данный момент прогноз достаточно спокойный. На смотре представлены все подразделения, необходимые для защиты населения от последствий паводка, предстоящего пожароопасного сезона. Все силы мобилизованы и готовы для оказания помощи».
Андрей Травников призвал глав муниципалитетов усилить разъяснительную работу с населением, своевременно информировать граждан о приближении паводка. «Кроме противоаварийных мероприятий, готовности сил и средств для расчистки русел, водопропускных труб, просьба проинструктировать всех подчиненных, глав сельсоветов, старост, членов и руководителей оперативных групп – в обязательном порядке информировать жителей соответствующего населенного пункта, обеспечить подворовой обход, с каждым поговорить, каждого спросить об имеющихся проблемах, о том, как можно помочь. К этому нужно также готовиться», – подчеркнул глава региона.
Начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов сообщил участникам комиссии о готовности сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новосибирской области к предстоящему периоду. «Здесь представлены подразделения, которые реагируют как в повседневной деятельности – это виды подразделений муниципалитетов, и группировки, которые функционируют исходя из сложности обстановки – это сводные отряды, аэромобильные группировки. Сил и средств достаточно, область к паводкоопасному и пожароопасному периоду готова», – отметил он.
Андрей Травников также призвал жителей области к соблюдению мер безопасности в пожароопасный период. «Хотелось бы обратиться ко всем жителям нашего региона, скоро начинается дачный сезон – необходимо проявить особое внимание к соблюдению противопожарных мер. Ни в коем случае не нужно заниматься сжиганием сухой травы, мусора на территории населенных пунктов, также за их пределами, – подчеркнул губернатор. – При обнаружении возгораний, признаков дыма нужно сообщать по номеру 112, старостам, оперативным группам, которые будут созданы в каждом муниципалитете».
Фото: архивы пресс-служб
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