Губернатор заявил о мобилизации сил в связи с паводковой ситуацией

Андрей Травников также призвал жителей области к соблюдению мер безопасности в пожароопасный период. «Хотелось бы обратиться ко всем жителям нашего региона, скоро начинается дачный сезон – необходимо проявить особое внимание к соблюдению противопожарных мер. Ни в коем случае не нужно заниматься сжиганием сухой травы, мусора на территории населенных пунктов, также за их пределами, – подчеркнул губернатор. – При обнаружении возгораний, признаков дыма нужно сообщать по номеру 112, старостам, оперативным группам, которые будут созданы в каждом муниципалитете».

Фото: архивы пресс-служб