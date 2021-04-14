Андрей Травников сообщил, что «Бессмертный полк»-2021 все-таки пройдет для новосибирцев в онлайне

Традиционное шествие «Бессмертного полка» 9 мая будет проходить в онлайн-режиме. Такое решение было озвучено на очередном заседании областного оргкомитета «Победа», сообщила пресс-служба регионального правительства. «Несмотря на то, что в Новосибирской области эпидситуация достаточно спокойная, ситуация вокруг региона и в мире не позволяет нам идти на такие риски. Традиционные колонны сегодня вывести на улицы невозможно», – заявил губернатор Андрей Травников.

В День Победы шествие пройдет в онлайн-формате, так же, как и в прошлом году. Однако на этот раз предусмотрено гораздо больше функционала на электронных площадках. «В прошлом году были проблемы и даже судебные дела по поводу того, что полк пытались дискредитировать нацистской символикой и даже с помощью фотошопа вставлять вместо лиц красноармейцев портреты нацистов, – подчеркнул руководитель регионального штаба общественного движения Павел Жуков. – В этот раз будет работать беспрецедентное количество модераторов, которые будут отслеживать такие попытки».