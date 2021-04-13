В областном правительстве обсудят предстоящий День Победы. Андрей Травников проведет заседание организационного комитета «Победа»

В ходе совещания губернатору расскажут о том, как работает система соцзащиты ветеранов, а также о сохранении в регионе памятников, установленных в городах и селах в память о погибших фронтовиках. На заседании также обсудят подготовку к проведению торжественного Парада Победы на площади Ленина 9 мая.

Кроме того, глава региона вручит награды жителям области, которые особенно отличились в момент подготовки и проведения онлайн-мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Великой Победы.