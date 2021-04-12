Родные пациентов с коронавирусом смогут пройти тестирование за счет средств областного бюджета

Губернатор Андрей Травников заявил об этом во время оперативного совещания 12 апреля.
В Новосибирской области ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции спокойная, групповой, вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Продолжается снижение заболевших ковидом: за прошедшую неделю зафиксировано 550 случаев, это на 12 процентов ниже, чем неделей ранее, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.
«Ситуация у нас в регионе стабильная, нужно ее удержать, необходимы дополнительные мероприятия. Речь ни в коем случае не должна идти о возвращении ограничений, но есть предложения по введению дополнительных профилактических мероприятий», — отметил Андрей Травников.
Губернатор подчеркнул, что за последний год Новосибирская область серьезно расширила лабораторные возможности: мощностей хватает для того, чтобы проводить исследования в большем объеме, чем предписывают обязательные нормативные документы Роспотребнадзора. Так, на прошлой неделе ПЦР-лабораторию, в которой будут проводить тестирование на коронавирус, открыли на базе Городской поликлиники №1. Всего в регионе работает 19 ПЦР-лабораторий.
Министр здравоохранения Константин Хальзов сообщил, с 1 января текущего года сто процентов всех случаев ОРВИ проверяют на COVID-19 — в рамках ОМС. Для максимально раннего выявления заболевших можно расширить количество обследуемых за счет тестирования «очагов» в семьях на добровольной основе, уверены в региональном минздраве.
Глава региона поддержал выдвинутую инициативу. Для того чтобы тестировать родственников пациентов с подтвержденным диагнозом — новая коронавирусная инфекция — необходимо выделение дополнительных средств из областного бюджета. Соответствующее поручение губернатор дал заместителю председателя правительства — министру финансов и налоговой политики Виталию Голубенко.
Данное решение — тестировать на добровольной основе семейные контакты больных ковидом — поддержал и руководитель регионального управления Роспотребнадзора, это позволит выявить скрытых носителей, уверен Александр Щербатов.
Андрей Травников поручил министру здравоохранения в кратчайшие сроки подготовить все распорядительные документы и довести их до медицинских учреждений. Также он акцентировал внимание глав районов и городов Новосибирской области: уже на этой неделе решение о ПЦР-диагностике родственников будет воплощено в жизнь. «Мы предоставим возможность пройти ПЦР-тесты всем желающим из семейных контактов — за счет средств областного бюджета», — заявил губернатор.
Фото: архивы пресс-служб
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