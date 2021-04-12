Родные пациентов с коронавирусом смогут пройти тестирование за счет средств областного бюджета

В Новосибирской области ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции спокойная, групповой, вспышечной заболеваемости не зарегистрировано. Продолжается снижение заболевших ковидом: за прошедшую неделю зафиксировано 550 случаев, это на 12 процентов ниже, чем неделей ранее, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

«Ситуация у нас в регионе стабильная, нужно ее удержать, необходимы дополнительные мероприятия. Речь ни в коем случае не должна идти о возвращении ограничений, но есть предложения по введению дополнительных профилактических мероприятий», — отметил Андрей Травников.

Губернатор подчеркнул, что за последний год Новосибирская область серьезно расширила лабораторные возможности: мощностей хватает для того, чтобы проводить исследования в большем объеме, чем предписывают обязательные нормативные документы Роспотребнадзора. Так, на прошлой неделе ПЦР-лабораторию, в которой будут проводить тестирование на коронавирус, открыли на базе Городской поликлиники №1. Всего в регионе работает 19 ПЦР-лабораторий.