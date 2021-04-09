Генеральные репетиции новосибирского Парада Победы пройдут 5 и 7 мая

Первая тренировка пеших парадных расчетов состоялась 8 апреля на плацу Новосибирского высшего военного командного училища. Строем прошли более полутора тысяч военнослужащих, курсантов, а также соединения противовоздушной обороны, командование внутренних войск МВД и Росгвардии.

Участники отработали основы парадного марша – соблюдение интервалов и дистанций, а также слаженность парадного строя во время движения. Репетиция прошла согласно сценарию торжественного празднования 76-ой годовщины Победы.

Генеральные репетиции пройдут 5 и 7 мая на центральной площади Новосибирска, в них примут участие более двух тысяч человек личного состава и более 50 единиц военной техники.

Напомним, все военнослужащие, принимающие участие в торжественном шествии, будут привиты от коронавируса.