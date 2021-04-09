Глобальная ликвидация ям. Почти 2 миллиона квадратных метров дорожного покрытия отремонтируют в Новосибирской области

По данным пресс-службы областного правительства, ремонт ям и выбоин почти на площади около двух миллионов квадратных метров дорог проведут в текущем году в нашем регионе.

Этой весной устранят мелкие ямы, выбоины и просадку дорожного полотна на 700 тысячах квадратных метров трассах всех значений Новосибирской области. Ямочный ремонт стартовал, 8 апреля на автомобильной дороге К-19 р.

С сегодняшнего дня, 9 апреля, начинаются восстановительные работы с использованием горячих асфальтобетонных смесей. По словам начальника ТУАД Константина Громенко, ямочный ремонт выполняется следующими способами: горячими а/б смесями, холодными смесями, струйно-инъекционным методом, литым асфальтобетоном. В 2021 году выполнят ямочный ремонт на 700 тысяч кв. м на трассах с асфальтобетонным покрытием и 1 200 000 кв.м на автомобильных дорогах с щебеночным покрытием. На данный момент подрядчики отремонтировали уже 254,4 кв. м асфальтобетонных дорог.

Как отмечает министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский, «ямочный ремонт позволяет обеспечить безопасность дорожного движения, сохранить дорожное полотно до проведения более масштабных работ – например, капитального ремонта или реконструкции».