Сроки сдачи ЛДС скорректировали. Открыть новую ледовую арену планируют в августе будущего года

Сейчас на объекте работает около 500 человек. К маю – с увеличением фронта работ – их количество вырастет вдвое.
График строительства новой ледовой арены на берегу Оби скорректировали: работы по закрытию теплового контура должны завершить не позднее 1 октября текущего года, а ввести объект в эксплуатацию – в августе 2022. Полномочному представителю президента в СФО Сергею Меняйло и губернатору Андрею Травникову во время выездного совещания доложили о ходе работ по строительству многофункциональной ледовой арены, а также объектов транспортной инфраструктуры, по благоустройству прилегающей территории.
«В январе была поставлена задача скорректировать график работ на объекте для того, чтобы компенсировать те отставания, которые возникли в прошлом — тяжелом для стройкомплекса — году. И сегодня мы рассмотрели итоги исполнения нового графика в марте. Видно по ходу работ на объекте, что темпы сегодня выше, чем мы отмечали в предыдущий визит – в феврале, – отметил губернатор. – Уже видны завершающие этапы по заливке бетона, две пролетные фермы практически полностью собраны и установлены, весь остальной необходимый металл, металлоконструкции для монтажа кровли — на площадке».
На тренировочной ледовой арене завершен монтаж перекрытий и фасадных конструкций. Работы на объекте параллельно идут сразу по нескольким направлениям: от монтажа вентиляции до монтажа электропроводки и фасадов. Сейчас на объекте работает около 500 человек. К маю – с увеличением фронта работ – их количество вырастет вдвое.
Графиком предусмотрено завершение работ по закрытию теплового контура не позднее 1 октября 2021 года. Это позволит в зимний период 2021-2022 выполнить монтаж внутренних инженерных систем, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделочным работам. В соответствии с контрактом завершить объект и ввести его в эксплуатацию планируют уже в августе 2022 года.
Фото: архивы пресс-служб
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