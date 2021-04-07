Сроки сдачи ЛДС скорректировали. Открыть новую ледовую арену планируют в августе будущего года

«В январе была поставлена задача скорректировать график работ на объекте для того, чтобы компенсировать те отставания, которые возникли в прошлом — тяжелом для стройкомплекса — году. И сегодня мы рассмотрели итоги исполнения нового графика в марте. Видно по ходу работ на объекте, что темпы сегодня выше, чем мы отмечали в предыдущий визит – в феврале, – отметил губернатор. – Уже видны завершающие этапы по заливке бетона, две пролетные фермы практически полностью собраны и установлены, весь остальной необходимый металл, металлоконструкции для монтажа кровли — на площадке».