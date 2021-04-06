Робот Николай прочитает текст для участников «Тотального диктанта»

Ежегодная просветительская акция «Тотальный диктант» пройдет по всей стране 10 апреля. На одной из новосибирских площадок диктант прочтет интеллектуальный голосовой помощник робот Николай. Робот Николай — разработка, созданная по инициативе министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

«Символично, что в Год науки и технологий именно наш робот Николай вошел в число чтецов „Тотального диктанта“, встав в один ряд с известными научными и общественными деятелями, писателями и актерами. Цифровая трансформация, развитие искусственного интеллекта — не просто современные тренды, а приоритетные цели развития нашей страны. Поэтому разработка, внедрение и масштабирование интеллектуальных голосовых помощников, готовых в любую минуту и в любой ситуации прийти на помощь людям — неотъемлемая часть этой работы. Участие в „Тотальном диктанте“ робота Николая позволит в том числе популяризировать технологические разработки Новосибирской области, продемонстрировать их возможности и преимущества»,— отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов.

Акция «Тотальный диктант» пройдет во всей стране 10 апреля. Робот Николай прочитает текст диктанта на площадке пресс-центра ТАСС. Начало в 15:00. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте акции.