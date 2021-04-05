Неутешительное лидерство. В десятку по заболеваемости ВИЧ-инфекцией попала Новосибирская область

Новосибирская область занимает девятое место среди регионов России по количеству заболевших ВИЧ в 2020 году. Такие данные опубликованы на сайте Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом.



Топ-25 выглядит следующим образом (суммарно в них выявили почти 65% всех новых случаев ВИЧ в стране): Кемеровская область (зарегистрировано 124,6 нового случая ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения), Свердловская область (95,9), Пермский край (95,5), Челябинская (93,3), Томская (90,2), Иркутская (89,8) области, Красноярский край (86,2), Оренбургская (85,5), Новосибирская (зарегистрировано 84,8 новых случаев ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения) области, Ханты-Мансийский автономный округ (78,1), Тюменская область (77,1), Алтайский край (71,6), Самарская (70,9), Курганская (68,5), Омская (64,3) области, Республика Крым (62,0), Севастополь (61,9), Удмуртская Республика (57,4), Тверская область (57,1), Ульяновская область (57,1), Москва (55,9), Мурманская область (52,2), Чукотский автономный округ (51,7), Московская (51,5), Ивановская (51,4) области.



Также НСО вошла в число наиболее пораженных ВИЧ-инфекцией регионов, где заняла 8-е место. Сам антирейтинг выглядит следующим образом: Кемеровская (зарегистрировано 1998,6 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения), Иркутская (1953,5), Свердловская (1854,9), Оренбургская (1520,0), Самарская (1496,9), Челябинская (1365,1) области, Ханты-Мансийский автономный округ (1350,2), Новосибирская (зарегистрировано 1323,3 живущих с ВИЧ на 100 тысяч населения), Тюменская (1284,1), Ленинградская (1273,1) области, Пермский край (1231,2), Республика Крым (1184,2), Красноярский край (1142,5), Ульяновская (1084,3), Курганская (1067,3), Томская (1066,5) области, Алтайский край (1058,7), г. Санкт-Петербург (973,4), Омская (938,3), Ивановская (927,7), Тверская (900,6), Мурманская (801,9) области.

Всего за год в стране выявили 88 154 новых зараженных (на 26,2% меньше, чем в 2019 году). За тот же период умерли 32 208 инфицированных ВИЧ человек (на 4,1% меньше, чем год назад). В основном это молодые люди, средний возраст умерших — 41 год. Чаще всего причиной смерти становится туберкулез.