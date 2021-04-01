Выкормили как своих. В Новосибирском зоопарке обычные кошки не дали умереть детенышам куницы с Дальнего Востока

В зоопарке имени Р.А. Шило кошки выкормили 21 детеныша харзы – дальневосточной куницы. Об этом сообщила пресс-служба зоосада. «Если у самки из-за стресса пропадает молоко, то мы ищем малышам приемную маму. В общей сложности, кошки в нашем зоопарке выкормили 21 детеныша харз. Причем в нескольких случаях харзят отдавали кормилице уже в первый день жизни», — говорится в сообщении пресс-службы. Однажды был случай, когда домашняя кошка одновременно кормила своих котят, двух харзят, детеныша носухи и красного волчонка.

Харзы содержатся в Новосибирском зоопарке с 1979 года. За это время в питомнике родились 125 детенышей. Детенышей отправляли в разные зоопарки мира — в Германию, Голландию, США, Великобританию и другие страны.

Фото: архивы пресс-служб